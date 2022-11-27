Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Р§Рњ 2022
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:29

Воробьев: «Почему не играл Голдобин? Он попал в ротацию»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (3:1).

«Для нас это второй матч подряд с Уфой. Опять очень напряженная, очень хорошая игра. Две команды здорово отработали. Про свою команду отмечу, что мы очень хорошо сыграли в обороне, дали минимум шансов сопернику. Здорово опять отыграл Эдди, свое мы где-то забили и взяли два очка.

Насколько сказалась на «Металлурге» небольшая пауза? Наверное, сказалась. Сейчас такой календарь, что через день ты играешь. Дали ребятам немножко выдохнуть, лишний выходной — это придало эмоций и сил.

Почему не играл Голдобин? Он попал в ротацию», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/11/27/506070.html
Илья Воробьев
Николай Голдобин
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Салават Юлаев
0
Читайте также
Где круче: в Катаре или России? Сравниваем атмосферу ЧМ, цены и стадионы
«Призыв к геноциду прямо во время чемпионата мира!» Буря негодования в соцсетях: Сербии желают вылета, Косово называют фейковой страной
Сбившая мать с детьми на тротуаре в Москве заявила, что потеряла сознание
Футболисты «Зенита» и «Спартака» устроили массовую драку на поле
Суд арестовал избившего соседа по салону самолета Москва – Петербург врача
Как спасают деревья в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

КХЛ: «Салават Юлаев» уступил «Металлургу», «Спартак» обыграл «Трактор» и другие матчи 27 ноября
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 36 28 8 59
2 ЦСКА 33 22 11 49
3 Локомотив 35 21 14 48
4 Торпедо 35 21 14 44
5 Динамо М 34 18 16 41
6 Спартак 37 18 19 41
7 Динамо Мн 35 15 20 37
8 Витязь 34 15 19 37
9 Северсталь 35 13 22 34
10 Куньлунь 36 13 23 29
11 Сочи 33 5 28 16
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 34 23 11 49
2 Металлург 34 22 12 48
3 Адмирал 36 21 15 46
4 Сибирь 37 21 16 45
5 Сал. Юлаев 35 18 17 43
6 Авангард 34 19 15 41
7 Ак Барс 34 15 19 36
8 Трактор 36 14 22 33
9 Барыс 35 14 21 30
10 Нефтехимик 34 14 20 29
11 Амур 32 12 20 29
Результаты / календарь
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
26.11
27.11
28.11
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
28.11 12:00
Амур – Нефтехимик
 - : -
28.11 17:00
Автомобилист – Барыс
 - : -
28.11 19:00
Локомотив – Авангард
 - : -
28.11 19:00
Северсталь – Сибирь
 - : -
28.11 19:30
Динамо М – Динамо Мн
 - : -
28.11 19:30
ЦСКА – Витязь
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости