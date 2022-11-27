Воробьев: «Почему не играл Голдобин? Он попал в ротацию»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (3:1).

«Для нас это второй матч подряд с Уфой. Опять очень напряженная, очень хорошая игра. Две команды здорово отработали. Про свою команду отмечу, что мы очень хорошо сыграли в обороне, дали минимум шансов сопернику. Здорово опять отыграл Эдди, свое мы где-то забили и взяли два очка.

Насколько сказалась на «Металлурге» небольшая пауза? Наверное, сказалась. Сейчас такой календарь, что через день ты играешь. Дали ребятам немножко выдохнуть, лишний выходной — это придало эмоций и сил.

Почему не играл Голдобин? Он попал в ротацию», — приводит слова тренера сайт КХЛ.