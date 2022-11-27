Знарок отказался отвечать на вопрос о будущем Бурмистрова в «Ак Барсе»

Главный тренер казанского «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ над «Сочи» (6:2), а также отреагировал на вопрос о будущем чемпиона мира 2014 года Александра Бурмистрова в команде.

«Неплохая игра в целом для нас. С победой ребят! Благодарю болельщиков за поддержку, внесли свой вклад в победу. В целом все было здорово. Мы не будем смотреть на соперника, на его проблемы, если забиваем, то значит находим свою игру. По сегодняшней игре отмечу, что в большинстве забили и в меньшинстве не пропустили. Для нас это важно. Бурмистров? Все вопросы к руководству клуба», — сказал Знарок.

Ранее Бурмистров был выведен из состава команды по ходу выездного турне. В СМИ появилась информация о возможном обмене Александра.

Бурмистров является воспитанником «Ак Барса».