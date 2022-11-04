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Сегодня, 20:34

Светлов: «Не хватает нам силенок довести игру до конца»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Сочи» Андрей Светлов оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (4:5 Б).

— Игра получилась двоякой. Интересная, быстрая, напряженная. Наша основная проблема сегодня — третий период. Не хватает нам силенок довести игру до конца. Совершаем очень много ошибок. Нужно, конечно, делать акцент на вбрасывания. Постоянно проигрываем вбрасывания в нашей зоне, отдаем инициативу противнику, приходится отбирать. Получается, что не хватает концентрации именно к концовке матча. В целом, игра была достаточно интересная. На буллитах нам немножко не повезло. Не нашлось специалиста, который смог бы забить.

— Сейчас в середине сезона над чем нужно работать?

— Основной компонент — вбрасывания в нашей зоне. Концентрация. Тратим очень много сил в первом и втором периодах. Не хватает где-то характера. Может быть, из-за того, что была длинная серия из поражений у игроков есть опасения проиграть, ошибиться. Много молодых ребят, которые не готовы все шестьдесят минут играть в правильном тонусе, терпеливо довести игру до конца. Когда боишься ошибиться, чаще делаешь ошибки. Будем работать над вбрасываниями, над работой на свободной позиции. Теряем позицию под воротами в нашей зоне. Где-то проигрываем борьбу. Нам не хватает умения выцарапать шайбу, сыграть с партнером. Работы много.

Источник: https://severstalclub.ru/news/sergey-svetlov-igra-poluchilas-dvoyakoy-0afcb91458/
ХК Северсталь
ХК Сочи
Сергей Светлов
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