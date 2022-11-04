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Сегодня, 20:32

Разин — о победе над «Сочи»: «Думаю, праздник череповецким болельщикам устроили — День города отметили»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (5:4 Б).

— Хорошо, что все хорошо закончилось. Имели подавляющее преимущество — много большинства, много моментов. Думаю, праздник череповецким болельщикам устроили — День города отметили. И камбэк, и овертайм, и буллиты. Конечно, для меня это был очень тяжелый матч. Хочется уже быстрее забыть этот матч и двигаться дальше.

— Баллоны, которые вы использовали на тренировке, помогли сегодня в матче?

— Конечно, мы в три раза быстрее соперника были. Мы сегодня и перебегали, и перепрыгали, и перебросали. После второго периода у нас владение шайбой в чужой зоне было на десять минут больше, чем у соперника. Как баллоны могли не сказаться на игре!

Источник: https://severstalclub.ru/news/andrey-razin-dumayu-ustroili-prazdnik-cherepovetskim-bolelshchikam-880980110e/
ХК Северсталь
ХК Сочи
Андрей Разин
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