Уваев: «Победа в серии с 0-3 возможна при полной самоотдачи игроков «Ак Барса»

Бывший защитник «Спартака» Вячеслав Уваев оценил шансы «Ак Барса» выиграть серию первого раунда Кубка Гагарина против «Автомобилиста».

«Победа в серии с 0-3, будет возможна при полной самоотдачи хоккеистов «Ак Барса» и будем надеяться, что они оправдают все авансы, которые им раздавали перед началом и походу сезона», — приводит слова Уваева Metaratings.ru.

«Ак Барс» в серии первого раунда Кубка Гагарина проиграл два матча дома (1:2, 0:4) и одну игру на выезде (1:3). «Автомобилист» ведет в серии — 3-0.

Четвертый матч пройдет в среду, 6 марта, в Екатеринбурге. Начало — в 17.00 (мск).