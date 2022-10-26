Роман Ротенберг: «Хайруллин заслужил капитанскую нашивку. Он с первой тренировки является лидером команды»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (3:1).
— Играли против сильного соперника. «Нефтехимик» — молодая, дерзкая, очень быстрая команда с огромным желанием. Они создали нам много сложностей, пришлось их преодолевать. После первого периода в раздевалке состоялся серьезный мужской разговор. Ребята — молодцы, отреагировали. Включили скорости, начали играть по нашей системе, забили хорошие голы и победили. Мы работаем дальше — следующая игра очень важная. Есть возможность завтра чуть-чуть отдохнуть, и летим в Москву. Отдельная благодарность болельщикам, которые ходят на все наши домашние матчи. Нам было важно показать яркую игру. На фоне усталости не смогли больше забить, но победа есть победа.
— Были готовы к таким высоким скоростям «Нефтехимика», или это стало сюрпризом?
— Это не было сюрпризом. Разбирали «Нефтехимик», знаем, что это быстрая команда, которая играет на высоких скоростях. Все хоккеисты быстрые, Порядин — сильный игрок. Сегодня у них вышел свежий вратарь, который действовал отлично. Они хорошо знают наших лидеров, знают Марата Хайруллина, понимают, куда он бросает. Важно было выиграть борьбу с самими собой. Ребята преодолели этот барьер. Было сложно, но смогли вырвать победу.
— Сегодня в отсутствие Дмитрия Яшкина капитанскую литеру примерил Марат Хайруллин.
— Мы смотрим, кто ведет команду за собой. Хайруллин заслужил капитанскую нашивку. Он с первой тренировки предсезонки является лидером команды. Здесь все абсолютно честно. Даем играть лучшим — у нас спортивный принцип. Не смотрим на регалии, на прошлое. Есть только «здесь и сейчас». Марат Хайруллин много лет был капитаном «Нефтехимика», мы это прекрасно знаем. Ему было очень важно выйти с капитанской нашивкой. Это была дополнительная ответственность для Марата, и он справился — команда победила. В этом всегда заслуга лидеров и всей команды. Надеемся, что Яшкин скоро вернется. У нас все ребята готовы быть капитанами, все готовы вести команду за собой. На сегодняшний день Хайруллин полностью заслужил право быть капитаном.
— Эмиль Галимов играл против брата Анселя и был сильно заряжен. Как мотивировали его?
— Это Эмиль нас мотивировал. Получилось хорошо. Его самого мотивировать не пришлось.
— Какие тезисы он при этом использовал?
— Все публично не скажешь, но Эмиль нашел нужные слова, и команда победила.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|23
|21
|2
|43
|2
|ЦСКА
|21
|14
|7
|31
|3
|Динамо М
|23
|14
|9
|31
|4
|Торпедо
|22
|14
|8
|29
|5
|Локомотив
|22
|13
|9
|29
|6
|Спартак
|24
|11
|13
|27
|7
|Витязь
|23
|11
|12
|27
|8
|Северсталь
|23
|9
|14
|23
|9
|Динамо Мн
|22
|9
|13
|22
|10
|Куньлунь
|24
|8
|16
|19
|11
|Сочи
|21
|3
|18
|9
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург
|23
|16
|7
|35
|2
|Автомобилист
|23
|15
|8
|31
|3
|Сал. Юлаев
|22
|14
|8
|31
|4
|Сибирь
|23
|12
|11
|26
|5
|Барыс
|23
|11
|12
|23
|6
|Адмирал
|22
|10
|12
|23
|7
|Ак Барс
|22
|9
|13
|22
|8
|Трактор
|23
|9
|14
|21
|9
|Авангард
|22
|9
|13
|20
|10
|Нефтехимик
|22
|9
|13
|19
|11
|Амур
|21
|6
|15
|16
|27.10
|12:00
|
Амур – Северсталь
|- : -
|27.10
|15:30
|
Сибирь – Барыс
|- : -
|27.10
|19:30
|
ЦСКА – Динамо Мн
|- : -