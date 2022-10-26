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Сегодня, 23:18

Роман Ротенберг: «Хайруллин заслужил капитанскую нашивку. Он с первой тренировки является лидером команды»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (3:1).

— Играли против сильного соперника. «Нефтехимик» — молодая, дерзкая, очень быстрая команда с огромным желанием. Они создали нам много сложностей, пришлось их преодолевать. После первого периода в раздевалке состоялся серьезный мужской разговор. Ребята — молодцы, отреагировали. Включили скорости, начали играть по нашей системе, забили хорошие голы и победили. Мы работаем дальше — следующая игра очень важная. Есть возможность завтра чуть-чуть отдохнуть, и летим в Москву. Отдельная благодарность болельщикам, которые ходят на все наши домашние матчи. Нам было важно показать яркую игру. На фоне усталости не смогли больше забить, но победа есть победа.

— Были готовы к таким высоким скоростям «Нефтехимика», или это стало сюрпризом?

— Это не было сюрпризом. Разбирали «Нефтехимик», знаем, что это быстрая команда, которая играет на высоких скоростях. Все хоккеисты быстрые, Порядин — сильный игрок. Сегодня у них вышел свежий вратарь, который действовал отлично. Они хорошо знают наших лидеров, знают Марата Хайруллина, понимают, куда он бросает. Важно было выиграть борьбу с самими собой. Ребята преодолели этот барьер. Было сложно, но смогли вырвать победу.

— Сегодня в отсутствие Дмитрия Яшкина капитанскую литеру примерил Марат Хайруллин.

— Мы смотрим, кто ведет команду за собой. Хайруллин заслужил капитанскую нашивку. Он с первой тренировки предсезонки является лидером команды. Здесь все абсолютно честно. Даем играть лучшим — у нас спортивный принцип. Не смотрим на регалии, на прошлое. Есть только «здесь и сейчас». Марат Хайруллин много лет был капитаном «Нефтехимика», мы это прекрасно знаем. Ему было очень важно выйти с капитанской нашивкой. Это была дополнительная ответственность для Марата, и он справился — команда победила. В этом всегда заслуга лидеров и всей команды. Надеемся, что Яшкин скоро вернется. У нас все ребята готовы быть капитанами, все готовы вести команду за собой. На сегодняшний день Хайруллин полностью заслужил право быть капитаном.

— Эмиль Галимов играл против брата Анселя и был сильно заряжен. Как мотивировали его?

— Это Эмиль нас мотивировал. Получилось хорошо. Его самого мотивировать не пришлось.

— Какие тезисы он при этом использовал?

— Все публично не скажешь, но Эмиль нашел нужные слова, и команда победила.

Источник: https://www.ska.ru/news/view/ska-nieftiekhimik-priess-konfierientsiia-7/
Марат Хайруллин
ХК Нефтехимик
ХК СКА
Роман Ротенберг
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