Роман Ротенберг: «Новый год — с оливье и фильмами!»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, как отпразднует Новый год.

«Я бы хотел, чтобы мы побеждали в каждой игре, показывал яркий хоккей, радовали болельщиков. И чтобы результат при этом был на всех уровнях. Как отмечу Новый год? По-семейному соберемся, пообщаемся, поговорим по душам. У нас дружная команда, отличный коллектив. Мы много чего в уходящем году реализовали, надо отдать должное ребятам. Еще много чего предстоит. А Новый год будет обычным — с оливье и любимыми фильмами. Все как у всех!» — приводит слова Ротенберга «РБ Спорт».

СКА выиграл у «Автомобилиста» со счетом 4:0 и завершил календарный год на четвертом месте в таблице Западной конференции.