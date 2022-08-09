Главный тренер СКА Роман Ротенберг принял вызов XHL TEAM на турнире 3х3

Во время пресс-конференции после матча СКА — сборная России U25 на турнире Лига ставок Sochi Hockey Open к главному тренеру армейцев Роману Ротенбергу обратился главный тренер команды XHL TEAM Евгений Крутиков.

Он предложил наставнику петербуржцев принять участие в турнире по хоккею 3x3, который состоится 10 августа в Сочи. Ротенберг принял вызов.

— Мы планировали завтра отдохнуть, но если будет интересная игра, думаю, найдутся желающие проявить себя. Особенно учитывая тот факт, что мы забили мало голов в формате 3х3 на турнире. Нам надо отработать этот компонент. Мы примем этот вызов, — сказал Ротенберг.