Главный тренер сборной России U25 Владимир Филатов прокомментировал итоги турнира Лига ставок Sochi Hockey Open.

— Рад принять участия в турнире, — сказал Филатов. — Молодые ребята получили практику на таком уровне. Надеюсь, что после турнира они приобретут большую уверенность, а клубы, в которых они играют, еще больше обратят на них внимания и дадут шанс проявить себя. Парни талантливые, им не надо говорить по несколько раз. Все сразу выполняли. Очень доволен и горд ребятами.

— Когда мы снова увидим в игре эту сборную?

— Насколько я знаю, в ноябре будет турнир в России по U20. По сборной U25 информации нет.

— За турнир вы научились чему-то, как тренер?

— Играя на уровне КХЛ с топ-клубами и флагманами нашего хоккей, сложно ничему не научиться. Это надо смотреть хоккей закрытыми глазами. Конечно, почерпнули много моментов, которые можно использовать в дальнейшем. Надеюсь, и себя тоже показали.

— Почувствовали, что молодые парни раскрепостились за турнир против взрослых соперников?

— Я бы назвал это уверенностью в своих силах. Ребята почувствовали, что могут быть конкурентоспособными на уровне КХЛ. Они поверили в своих силы. Надеюсь, этот турнир даст им толчок. Где-то они боролись на равных, где-то — проседали. Это еще молодые ребята, но очень талантливые.