Филатов — о сборной России U25 на турнире в Сочи: «Ребята почувствовали, что могут быть конкурентоспособными на уровне КХЛ»
Главный тренер сборной России U25 Владимир Филатов прокомментировал итоги турнира Лига ставок Sochi Hockey Open.
— Рад принять участия в турнире, — сказал Филатов. — Молодые ребята получили практику на таком уровне. Надеюсь, что после турнира они приобретут большую уверенность, а клубы, в которых они играют, еще больше обратят на них внимания и дадут шанс проявить себя. Парни талантливые, им не надо говорить по несколько раз. Все сразу выполняли. Очень доволен и горд ребятами.
— Когда мы снова увидим в игре эту сборную?
— Насколько я знаю, в ноябре будет турнир в России по U20. По сборной U25 информации нет.
— За турнир вы научились чему-то, как тренер?
— Играя на уровне КХЛ с топ-клубами и флагманами нашего хоккей, сложно ничему не научиться. Это надо смотреть хоккей закрытыми глазами. Конечно, почерпнули много моментов, которые можно использовать в дальнейшем. Надеюсь, и себя тоже показали.
— Почувствовали, что молодые парни раскрепостились за турнир против взрослых соперников?
— Я бы назвал это уверенностью в своих силах. Ребята почувствовали, что могут быть конкурентоспособными на уровне КХЛ. Они поверили в своих силы. Надеюсь, этот турнир даст им толчок. Где-то они боролись на равных, где-то — проседали. Это еще молодые ребята, но очень талантливые.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|8
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|9
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|10
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|11
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|1.09
|00:00
|
ЦСКА – Металлург
|- : -