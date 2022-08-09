Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал итоги турнира Лига ставок Sochi Hockey Open и заключительный матч против сборной России U25.

— Тяжелая игра, соперник был максимально мотивирован, — сказал Ротенберг. — Первый период был тяжелым для нас. После него был серьезный разговор в раздевалке. Ребята — молодцы, правильно отреагировали, выполнили установку, забили хорошие трудовые голы. Команда находится под нагрузками. За шесть дней сыграли пять матчей одним составом. Нам есть, над чем работать. Начинается следующий серьезный микроцикл. Будем оттачивать детали, над которыми надо еще поработать.

— Как состояние Захара Бардакова?

— Захар Бардаков получил серьезную травму. Удар в голову, когда он лежал на льду. Неприятный момент. Соперник действовал не по хоккейным понятиям. Но это хоккей, такие ситуации случаются. Пока не можем ответить на вопрос, когда он будет готов. Это сотрясение. Ждем его и желаем здоровья.

— Два основных центра — Бардаков и Прохоркин — выбыли на неопределенный срок. Стоит ли ждать активности от СКА на рынке?

— У нас есть, кем заменить их. Захар — крепкий парень, хорошо держит удар. Он рвался всю игру на лед, даже сыграл какие-то смены после удара. Николай Прохоркин готовится, в ближайшее время будет в составе. Дмитрий Яшкин скоро будет готов на сто процентов. Мы видим глубину состава. Сегодня хорошо сыграл Танков, забил гол. Нет необходимости сейчас искать что-то новое. Мы верим в своих ребят.