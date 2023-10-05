В «Сибири» сообщили, что Мерфи вернется в строй к ноябрю

Главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски рассказал о состоянии здоровья защитника команды Тревора Мерфи.

«Скорее всего, до конца октября Мерфи не вернется. Будет уже к ноябрю», — приводит слова Немировски ТАСС.

28-летний канадец получил травму 9 сентября в матче против «Автомобилиста» (1:6). Пресс-служба клуба сообщала, что восстанавление Мерфи займет два месяца.

В этом сезоне КХЛ защитник сыграл 4 матча и набрал 2 (1+1) очка.