«Северсталь» оштрафована на 500 тысяч рублей за критику судейства со стороны Разина

На «Северсталь» наложен штраф размере 500 тысяч рублей за критику судейства со стороны главного тренера команды Андрея Разина.

По окончании матча «Динамо» Москва — «Северсталь» Разин публично раскритиковал действия судей матча, что стало повторным нарушением пп. 1.24 п.1 ст. 55 Спортивного регламента КХЛ. На главного тренера команды Разина также наложили штраф в виде одноматчевой дисквалификации.