Козлов: «Говорили с Федоровым о снятии вратаря в овертайме»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
— Хороший матч с нашей стороны. С первого периода были нацелены на атаку. Отличный прессинг, были выходы два в один. Сопернику надо отдать должное, они нас поймали на контратаках, забросили две шайбы. Но в целом мы были заряжены. Отыграли хорошо весь матч.
— Общались с Федоровым по снятию вратаря в овертайме? В чем преимущество этой схемы?
— Говорили. Что-то в этом есть. Тут важно было первое вбрасывание, Саша Кадейкин — молодец, выиграл. Все молодцы, не стушевались, а Хмелевский шикарно разобрался с соперником.
— Как планируете дальше использовать Алалыкина: в центре или с краю?
— Он универсальный, хорошо играет и в центре, и на краю. У нас есть две тройки, которые играют в быстрый хоккей. Хорошо, что Дроздов, Пименов и Башкиров нашли себя.
— Почему в первые семь минут не было бросков в створ ворот?
— Мы тоже обратили внимание, что тяжело забить гол, если не попадаешь в ворота. Искали лишнюю передачу, когда надо было самим бросать.
— Вас беспокоит, что часто не забиваете в первом периоде?
— Главное, что есть рисунок игры. Пока просто проблемы с реализацией. Когда начнем больше бросать и брать на себя игру, будем забивать. Есть над чем работать, — сказал Козлов.
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