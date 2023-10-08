Главный тренер «Нефтехимика» Леонтьев: «Для нас каждое очко важно, но что есть, то есть»
Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев высказался о матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (2:3 ОТ).
«Примерно равная игра была, и только первый период немножко робко, были моменты для бросков, но мы хотели улучшить ситуацию и всего два броска нанесли. Надо угрожать вратарю, из любых позиций бросать, создавать трафик. Второй-третий периоды более-менее, неплохо большинство отработали, Фил здорово отработал во вратарской позиции. В овертайме удаляться нельзя, удаление — это гол, особенно против такой сильной команды. Удаляться категорически запрещено. Для нас каждое очко важно, но что есть, то есть», — приводит пресс-служба КХЛ слова Леонтьева.
«Нефтехимик» находится на последнем, 12-м, месте в таблице Восточной конференции, набрав 9 очков в 14 играх. Команда проиграла третий матч подряд. 11 октября клуб из Нижнекамска дома сыграет против «Витязя».
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|8
|15
|8
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|14
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|7
|15
|9
|СКА
|14
|7
|7
|14
|10
|Куньлунь РС
|18
|6
|12
|13
|11
|Витязь
|15
|4
|11
|9
|9.10
|16:30
|
Барыс – Трактор
|- : -
|9.10
|19:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|9.10
|19:00
|
Северсталь – Динамо М
|- : -
|9.10
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|
СКА – Куньлунь РС
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|9.10
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
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|
Спартак – Витязь
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