Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев в интервью «СЭ» рассказал о собственной эмоциональности.

— Первый раз смех начался, когда я постучал Голдобина по голове. Я не должен был этого делать, но сейчас объясню ситуацию. Мы перед тем матчем играли со «Спартаком», когда он сделал удар ногой, как в футболе, теперь против «Сибири» попытался нанести сопернику колющий удар клюшкой. Я это на видео смотрю и показываю ему: что ты делаешь?! Получишь удаление до конца матча. Может, играть не хочешь? «Ой, нет, я все понял», — отвечает Николай. Поэтому я и постучал ему по голове, чтобы дошло. Сработало же. Это был первый мем, который мне начали присылать отовсюду.

Остальное я никогда не анализировал и не буду. Ты проживаешь 60 минут или больше на скамейке. Это отдельная жизнь, в которой ты все ставишь на карту, чтобы выиграть. Какими методами, кого заводишь — уже другой момент. С нынешней командой, которая на эти вещи правильно реагирует, работает. Были разные случаи с другими командами. Стараешься их завести, а они закрепощаются, начинают бояться играть и сделать ошибку. Все начинает рушиться. А тут сделал что-то неординарное для тренера, ребята завелись, и мы вытащили матч. Но никогда специально приемы не разрабатывал, они приходят в голову мимолетно.