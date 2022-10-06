Знарок — об отношениях с игроками: «Не пытайтесь провоцировать — я своих никогда не критиковал и не буду»
Знарок рассказал об инциденте со своим хоккеистом, который привел к травме соперника
Главный тренер казанского «Ак Барса» Олег Знарок после матча с «Автомобилистом» (1:2 ОТ) рассказал об инциденте со своим хоккеистом, который привел к травме соперника.
«Знаете, когда человек едет и соперник смещается в сторону... Он как едет, так и едет. Ему сложно перестроиться. Я не думаю, что он хотел травмировать, он хотел нормально сыграть в тело. У меня есть принципы, я никогда не критиковал и не буду критиковать своих игроков. Они и так в раздевалке получают от меня прилично. Так что не пытайтесь меня на это провоцировать. Я знаю, что они могут быть виноваты, я это признаю. Но на публике я об этом никогда не говорил и не буду», — сказал Знарок.
«Ак Барс» Знарка проиграл второй матч подряд и третий подряд «Автомобилисту».
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|7
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|Нефтехимик
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Барыс – Торпедо
|- : -
|17.10
|17:00
|
Автомобилист – Амур
|- : -
|17.10
|17:00
|
Металлург – Авангард
|- : -
|17.10
|19:00
|
Нефтехимик – Сибирь
|- : -
|17.10
|19:30
|
Динамо М – ЦСКА
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