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6 октября, 22:41

Знарок после трех поражений от «Автомобилиста» подряд сказал, что доволен игрой своей команды

Рустам Имамов
Корреспондент
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Главный тренер казанского «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (1:2 ОТ).

«Знаете, несмотря на поражение я сегодня увидел команду, которая билась до конца. Конечно же были ошибки, неправильные действия. Но был и характер. Особенно мне понравился третий период. Но вот невезение, кто знает как с ним работать? Может подскажет? Вообще это вторая игра за сезон, которая мне понравилась. Когда команда «Ак Барс» была как команда «Ак Барс». Ребята бились несмотря ни на что. Поэтому, когда я зашел в раздевалку сказал честно своим: «Знаете, несмотря на поражение, вы молодцы». Если мы за эту игру схватимся, сцепимся, то у нас будут и моменты и победы. Просто сейчас этот момент надо пережить. Нужно терпение.

Почему вратаря не снял в овертайме? Знаете, послушал вот вас журналистов на прошлой пресс-конференции и подумал. Зачем мне снова снимать вратаря, что меня потом отчитывали? Решил не рисковать, хотя сейчас, наверное, уже об этом жалею. В целом если говорить об этих поражениях, в «Автомобилисте» нет ничего такого. Может если бы мы первый гол сегодня забили, то это немного другая была бы игра. В Екатеринбурге хорошая команда, много исполнителей. Мастеровитые ребята, но мне кажется у нас мастерство получше. Просто не повезло. Но мы все вместе верим в наших ребят и надеемся все будет хорошо», — сказал Знарок.

Отметим, что это третья победа «Автомобилиста» над «Ак Барсом» подряд и третий матч между командами за последнюю неделю.

КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Ак Барс
Олег Знарок
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