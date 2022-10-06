Знарок после трех поражений от «Автомобилиста» подряд сказал, что доволен игрой своей команды
Главный тренер казанского «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (1:2 ОТ).
«Знаете, несмотря на поражение я сегодня увидел команду, которая билась до конца. Конечно же были ошибки, неправильные действия. Но был и характер. Особенно мне понравился третий период. Но вот невезение, кто знает как с ним работать? Может подскажет? Вообще это вторая игра за сезон, которая мне понравилась. Когда команда «Ак Барс» была как команда «Ак Барс». Ребята бились несмотря ни на что. Поэтому, когда я зашел в раздевалку сказал честно своим: «Знаете, несмотря на поражение, вы молодцы». Если мы за эту игру схватимся, сцепимся, то у нас будут и моменты и победы. Просто сейчас этот момент надо пережить. Нужно терпение.
Почему вратаря не снял в овертайме? Знаете, послушал вот вас журналистов на прошлой пресс-конференции и подумал. Зачем мне снова снимать вратаря, что меня потом отчитывали? Решил не рисковать, хотя сейчас, наверное, уже об этом жалею. В целом если говорить об этих поражениях, в «Автомобилисте» нет ничего такого. Может если бы мы первый гол сегодня забили, то это немного другая была бы игра. В Екатеринбурге хорошая команда, много исполнителей. Мастеровитые ребята, но мне кажется у нас мастерство получше. Просто не повезло. Но мы все вместе верим в наших ребят и надеемся все будет хорошо», — сказал Знарок.
Отметим, что это третья победа «Автомобилиста» над «Ак Барсом» подряд и третий матч между командами за последнюю неделю.
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|Локомотив
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|Торпедо
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|ЦСКА
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|10
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|23
|7
|Витязь
|19
|10
|9
|23
|8
|Северсталь
|19
|9
|10
|21
|9
|Куньлунь
|20
|8
|12
|19
|10
|Динамо Мн
|19
|7
|12
|18
|11
|Сочи
|17
|3
|14
|9
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|18
|13
|5
|27
|2
|Металлург
|18
|12
|6
|26
|3
|Сал. Юлаев
|18
|10
|8
|23
|4
|Сибирь
|20
|10
|10
|22
|5
|Барыс
|19
|10
|9
|21
|6
|Ак Барс
|18
|8
|10
|20
|7
|Адмирал
|19
|8
|11
|18
|8
|Трактор
|20
|7
|13
|17
|9
|Авангард
|18
|7
|11
|16
|10
|Нефтехимик
|19
|7
|12
|15
|11
|Амур
|18
|5
|13
|13
|17.10
|16:30
|
Барыс – Торпедо
|- : -
|17.10
|17:00
|
Автомобилист – Амур
|- : -
|17.10
|17:00
|
Металлург – Авангард
|- : -
|17.10
|19:00
|
Нефтехимик – Сибирь
|- : -
|17.10
|19:30
|
Динамо М – ЦСКА
|- : -