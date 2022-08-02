Иван Проворов провел мастер-класс для детской команды минского «Динамо»
Защитник «Филадельфии» Иван Проворов провел мастер-класс для команды СДЮШОР БФСО «Динамо», сообщает сайт минчан.
Хоккеист «Филадельфии», сыгравший в НХЛ более 400 матчей, посетил тренировку ребят 2007 года рождения.
«Все прошло здорово. Хотел поделиться опытом, подсказать защитникам. Но и нападающим рассказывал разные нюансы, как лучше обыграть, как подкатиться к защитнику, как лучше повернуть голову. В общем, что знаю, тем и поделился. Приятно, что ребятам было интересно, все прислушивались.
Хотел донести важную мысль: каким бы ты талантливым ни был, нужно работать. На одном таланте без тренировок и желания не уедешь далеко. Надо слушать тренера, впитывать всю информацию. И хорошо учиться в школе. Если нет командных тренировок, можно самому чем-то позаниматься. Нет предела совершенству. Даже люди, играющие в НХЛ и КХЛ, каждое лето работают, стараются стать лучше", — заявил Проворов.
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|Локомотив
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|Северсталь
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|СКА
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|Сочи
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|Спартак
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|Торпедо
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|ЦСКА
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|Восточная конференция
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|Нефтехимик
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|Сал. Юлаев
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|Сибирь
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|0
|11
|Трактор
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|Финал
|Счет в серии
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Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
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Металлург - Трактор
|4 - 1
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СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
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СКА - Спартак
|4 - 1
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Металлург - Авангард
|4 - 3
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ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
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Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
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Динамо М - Северсталь
|4 - 3
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Ак Барс - Авангард
|2 - 4
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Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
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Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
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Металлург - Барыс
|4 - 1
|1.09
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ЦСКА – Металлург
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