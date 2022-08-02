Иван Проворов провел мастер-класс для детской команды минского «Динамо»

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов провел мастер-класс для команды СДЮШОР БФСО «Динамо», сообщает сайт минчан.

Хоккеист «Филадельфии», сыгравший в НХЛ более 400 матчей, посетил тренировку ребят 2007 года рождения.

«Все прошло здорово. Хотел поделиться опытом, подсказать защитникам. Но и нападающим рассказывал разные нюансы, как лучше обыграть, как подкатиться к защитнику, как лучше повернуть голову. В общем, что знаю, тем и поделился. Приятно, что ребятам было интересно, все прислушивались.

Хотел донести важную мысль: каким бы ты талантливым ни был, нужно работать. На одном таланте без тренировок и желания не уедешь далеко. Надо слушать тренера, впитывать всю информацию. И хорошо учиться в школе. Если нет командных тренировок, можно самому чем-то позаниматься. Нет предела совершенству. Даже люди, играющие в НХЛ и КХЛ, каждое лето работают, стараются стать лучше", — заявил Проворов.