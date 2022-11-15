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15 ноября, 20:59

Скабелка — о поражении от «Автомобилиста»: «Достаточно неплохой матч»

Мария Гусева
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Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Достаточно неплохой матч. Соперник сыграл неплохо, мы двигались и оборонялись нормально. У «Авто» мощная атака, справлялись, но где они не смогли, мы недоработали. То, что соперник нам дал, мы забить не могли. Могу поблагодарить ребят за самоотдачу и работу, но за это очки не дают. Моментов было достаточно, где-то вратарь хорошо сыграл, где-то реализация подвела. Брак в большинстве? Наши лидеры много играют, третий матч в таком режиме напряженном, возможно, не хватило свежести сегодня», — цитирует пресс-служба КХЛ тренера.

«Автомобилист» выиграл четвертый матч подряд и продолжает лидировать в турнирной таблице «Востока» с 42 очками. «Барыс» занимает восьмую строчку, имея на счету 28 очков.

В следующем матче «Автомобилист» сыграет против «Металлурга» 17 ноября, а «Барыс» встретится с «Амуром» 19 ноября.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/11/15/505468.html
Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Барыс
Андрей Скабелка
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