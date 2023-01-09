Скабелка: «В атаке нам не хватило свежести, куража и энергии»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (0:3).

«Нам не хватило энергии сегодня. Сложно предъявить претензии ребятам: они старались, пластались, заблокировали больше 20 бросков. Но в атаке нам сегодня не хватило свежести, куража и энергии. В первую очередь у нас не хватило энергии, чтобы больше играть в зоне атаки, больше владеть шайбой. Понятно, что хоккеисты «Адмирала» бросали с любых позиций, с любых положений — и добились своего», — цитирует тренера сайт КХЛ.

«Адмирал» прервал серию из трех поражений подряд и, набрав 57 очков в 49 матчах, идет шестым в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» с 48 очками после 50 встреч, занимает восьмое место.