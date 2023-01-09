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Сегодня, 17:08

Тамбиев о победе над «Барысом»: «Это еще раз показывает, что незаменимых в хоккее нет. Ребятам предоставился шанс, они его взяли»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (3:0).

«Игроки с ротации внесли хорошую энергию, сыграли хороший матч. И я считаю, что им надо держаться за такую игру. Это еще раз показывает, что незаменимых в хоккее нет. Ребятам предоставился шанс, они его взяли. Приятная головная боль у тренерского штаба. Те игроки, которые вышли из состава — пусть немного подумают», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

«Адмирал» прервал серию из трех поражений подряд и, набрав 57 очков в 49 матчах, идет шестым в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» с 48 очками после 50 встреч, занимает восьмое место.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/01/09/508092.html
ХК Адмирал
ХК Барыс
Леонид Тамбиев
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