Тамбиев о победе над «Барысом»: «Это еще раз показывает, что незаменимых в хоккее нет. Ребятам предоставился шанс, они его взяли»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (3:0).

«Игроки с ротации внесли хорошую энергию, сыграли хороший матч. И я считаю, что им надо держаться за такую игру. Это еще раз показывает, что незаменимых в хоккее нет. Ребятам предоставился шанс, они его взяли. Приятная головная боль у тренерского штаба. Те игроки, которые вышли из состава — пусть немного подумают», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

«Адмирал» прервал серию из трех поражений подряд и, набрав 57 очков в 49 матчах, идет шестым в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» с 48 очками после 50 встреч, занимает восьмое место.