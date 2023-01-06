Епанчинцев: «Одержали победу благодаря нашему вратарю и стараниям ребят»

Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (1:0).

«Два непростых матча. Сегодня выиграли со счетом 1:0. Я не любитель такого счета. Одержали победу благодаря нашему вратарю и стараниям ребят. Хоть и 1:0, обе команды старались играть на атаку. Были хорошие моменты как с одной стороны, так с другой. Думаю, болельщикам сегодняшний накал понравился несмотря на то, что они увидели всего один гол. Благодарю их за поддержку и поздравляю с праздником!» — цитирует тренера сайт «Амура».

В турнирной таблице Восточной конференции «Амур» догнал по очкам «Барыс» — у обеих команд по 46 очков, но казахстанский клуб выше (8-е место против 9-го) по дополнительным показателям.