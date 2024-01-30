Билялетдинов: «Шипачев по-прежнему травмирован. Вернется со дня на день»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Сибирью» (4:0) в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

«Ребята хорошо сработали. Достаточно правильно играли, хорошие голы забили. Здорово в обороне и меньшинстве сыграли. Доволен командой. Звено Галиев — Семенов — Кошелев хорошо играет, мне нравится. Нашли общий язык. Показывают хороший результат. Шипачев по-прежнему травмирован. Наверное, вернется со дня на день», — приводит слова Билялетдинова сайт КХЛ.

«Ак Барс» набрал 70 очков в 57 матчах и занимает четвертое место в Восточной конференции. 3 февраля команда на выезде сыграет с «Трактором».

В текущем сезоне Вадим Шипачев сыграл за казанцев 51 матч и набрал 40 (13+27) очков.