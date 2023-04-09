Билялетдинов о финале Кубка Гагарина: «ЦСКА или СКА? Выбирать кого-то нельзя. Оба соперника хорошо подготовлены»

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу своей команды над «Авангардом» (3:2 ОТ) в пятом матче финала Восточной конференции Кубка Гагарина.

«Работой заниматься будем, трудиться будем. Отдохнем немножко и будем готовиться. ЦСКА или СКА? Оба соперника очень хорошо подготовлены, хорошие составы, выбирать кого-то нельзя. Кто будет, тот и будет, мы готовимся. За счет чего нам удавалось переворачивать ход матчей в этом плей-офф? За счет того, что мы хотели, даже в сегодняшнем матче. Мне задавали вопрос сегодня — вроде счет в серии 3-1, может, мы расслабились. Но мы не расслабились вообще. Может быть, даже перегорели немножко. Потому что подготовка была хорошая, общение было с ребятами, и они готовились к игре, хотели именно сегодня победить, может быть, даже чрезмерно. И все же потихоньку набирали обороты, делали то, что мы хотим делать, и, в общем-то, переламывали соперника», — сказал Билялетдинов.

«Ак Барс» победил в серии со счетом 4-1 и вышел в финал Кубка Гагарина.