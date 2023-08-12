Главный тренер «Адмирала» Тамбиев — о переговорах легионера команды во время плей-офф: «Это неприемлемо и неправильно»

Рулевой команды из Владивостока Леонид Тамбиев в эксклюзивном интервью «СЭ» выразил недовольство фактом переговоров словацкого форварда Михала Криштофа с «Сочи» во время решающих матчей сезона.

— Команду покинул Михал Криштоф. Говорят, с «Сочи» он договорился еще до конца сезона. Вас это удивило?

— Я считаю, что это неприемлемо и неправильно. Мне сказали, что он договорился во время плей-офф. Я и ему, и ранее, отвечая на вопрос, говорил, что это неприемлемо и не по-спортивному. Идет плей-офф, а ты договариваешься с другой командой. Я не понимаю этого. Закончится плей-офф — хорошо. Я даже своему агенту не звонил и запретил ему мне звонить, пока «Адмирал» не закончит плей-офф. Все обсуждения — после сезона, потому что это отвлекает.

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