Тамбиев — о поражении от «Трактора»: «Такую игру надо поскорее забыть»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев высказался о крупном поражении от «Трактора» (1:6) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Была одна команда на поле, по содержанию — самый плохой матч «Адмирала» в этом сезоне. Борьба, стыки, единоборства, скорость, движение — во всех компонентах проиграли. Когда еще уступаешь команде в мастерстве и хоккейном интеллекте, то все сразу становится видно. Такую игру надо поскорее забыть и готовиться к следующему матчу», — приводит слова Тамбиева сайт КХЛ.

«Адмирал» проиграл четвертый матч подряд и занимает последнее, 12-е, место в турнирной таблице «Востока» с 16 очками. Следующий матч команда проведет 8 ноября дома против «Локомотива».