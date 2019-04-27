Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус - о тестировании на допинг перед матчем финала Кубка Гагарина между "Авангардом" и ЦСКА. Как ранее стало известно "СЭ", РУСАДА собирается открыть дело против представителей "Авангарда" – главного тренера Боба Хартли, нападающего Дениса Зернова и главного врача Дмитрия Батушенко – из-за инцидентов, которые произошли во время финальной серии.

- Мы проводили тестирование хоккеистов, – цитирует Гануса телеканал "360". – Это была системная работа. Для хоккеистов это было неожиданным. На самом деле мы тестировали большое число игроков обеих команд. Это было планово для нас, но внепланово для хоккеистов.

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