Гиртс Анкипанс: "Хотели бы вернуть Виделля, но есть вопрос финансов"

Главный тренер рижского "Динамо" Гиртс Анкипанс подвел итоги поражения от "Сочи" (1:2 Б) в рамках Sochi Hockey Open.

– Для первой игры на таком уровне – неплохой хоккей показали обе команды. Темп был высокий. Желания было больше, чем мастерства. Много брака в передачах. А так – очень прилично, все нормально.

– Виделль до сих пор без контракта. Хотели бы его вернуть?

– Мы бы хотели видеть Виделля, но есть вопрос финансов. На данный момент команда укомплектована. Думаю, у нас если кто и появится, то это будут новые люди. (Игорь Еронко)