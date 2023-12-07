Гимаев: «Думаю, Фастовский увидел у Кривокрасова больше харизмы. У Немировски все-таки было слишком много демократии»
Бывший игрок КХЛ Сергей Гимаев оценил назначение Сергея Кривокрасова исполняющим обязанности главного тренера «Сибири».
«Каждый раз, когда предлагают уволить того или иного тренера, у меня возникает вопрос «а кого вместо?» Вот назначат в «Сибирь», например, Буцаева. У меня нет уверенности, что он сразу даст результат. Любому тренеру надо время, но в случае с Дэвидом, думаю, не устроил хоккей, в который играла команда. Я думаю, что Фастовский увидел у Кривокрасова больше харизмы, умения поднять игроков из окопов. У Дэвида все-таки было слишком много демократии. У нас игроки такой подход до сих пор не всегда воспринимают. Сыграло роль и то, что Кривокрасов уже второй год в команде, и она ему хорошо знакома, также остались Тарасенко и Подомацкий, поэтому команду не надо строить с ноля», — цитирует Гимаева Sport24.
6 декабря «Сибирь» объявила об увольнении Дэвида Немировски, который возглавлял команду с апреля 2023 года. Кривокрасов стал исполняющим обязанности главного тренера. На данный момент «Сибирь» с 41 очком в 40 матчах занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.
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Автомобилист – Сал. Юлаев
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Лада – Нефтехимик
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