Генменеджер «Динамо»: «Нам нужны защитник и нападающий»

Генеральный менеджер «Динамо» Виктор Меркулов прокомментировал обмен нападающего Даниила Апалькова из «Локомотива» и рассказал о трансферных планах клуба до наступления дедлайна.

— Мы следили за Апальковым давно. Он не первый год играет в КХЛ, поэтому о нем у нас было много информации, — приводит слова Меркулова официальный сайт бело-голубых. — Мы прекрасно понимали, что для глубины состава необходим еще один центральный нападающий с русским паспортом. Выбор пал на Даниила, тем более что игра в этом сезоне в Ярославле у него не шла. Ему нужен был позитивный импульс и надеемся, что в нашей команде у него откроется второе дыхание. Где он будет играть — в центре или на краю? Этот вопрос лучше задать тренерскому штабу. Владимир Васильевич Крикунов ему найдет применение, но мы в свою очередь будем понимать, что у нас есть игрок, способный сыграть в центре.

Мы, конечно, хотели бы усилить состав. Нам нужны и защитник, и нападающий, так как глубина состава не такая, как хотелось бы, но рынок не очень богат подходящими предложениями. Работаем и надеемся, что нам удастся усилить нашу команду.