Генеральный менеджер «Авангарда» рассказал о бонусах за победу в Кубке Гагарина

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков в интервью «СЭ» рассказал о бонусах за победу в Кубке Гагарина.

— У каждого свое понимание скромности и щедрости, — заявил Волков, — Стакан может быть как наполовину полным, так и наполовину пустым. Цифры и структуру вознаграждения я раскрывать не имею права. Хочу еще раз поблагодарить наших акционеров и спонсоров, пошедших на такой шаг в непростой год. Размер премиальных был обговорен до начала плей-офф с ребятами. Недовольных не было ни до, ни после. Мне кажется, что суммы получились достойными. Насчет сравнения с другими клубами скажу следующим образом — может, виртуально, призовые у них были больше, но зато в «Авангарде» они реально пришли ребятам на их банковские счета (улыбается).

«Авангард» стал седьмым обладателем Кубка Гагарина, самым титулованным клубом является «Ак Барс» (три победы), «Металлург», СКА и московское «Динамо» выигрывали титул по два раза, ЦСКА и «Салават Юлаев» — по одному.

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