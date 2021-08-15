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Генеральный менеджер «Авангарда» оценил вероятность появления в команде Никиты Гусева

23:20
Никита Гусев. Фото Александр Федоров., «СЭ»
Никита Гусев. Фото Александр Федоров., «СЭ»
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Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков в интервью «СЭ» оценил возможность появления в команде нападающего Никиты Гусева, который остается свободным агентом по завершении контракта с «Флоридой».

— У меня со всеми агентами ровные отношения. Представители Гусева по его поводу со мной на связь не выходили. Никита по-прежнему хочет трудоустроиться в НХЛ. Если он будет доступен, то мы с удовольствием рассмотрим его кандидатуру, — заявил Волков.

Полностью интервью Алексея Волкова читайте здесь

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Михаил Зислис все материалы автора

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