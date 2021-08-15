Нападающий «Торпедо» из Усть-Каменогорска извинился за свой поступок в матче с «Куньлунем»

Нападающий «Торпедо» из Усть-Каменогорска Стас Петросян рассказал о конфликте с Янем Ху из «Куньлуня» и извинился за свой поступок.

— С чего вообще начался ваш конфликт?

— В конце матча у нас было большинство 5 на 4. Я захожу в зону, забрасываю шайбу, и мне 91-й номер «Куньлуня» Тайлер Вон бьет клюшкой в плечо. Прилично так ударил, почувствовал через нагрудник. И началась драка, я скинул перчатки. Потом на меня налетел другой игрок. Нас разняли. Затем 8-й номер Янь Ху начал кричать мне: «F*** you, armenian».

— Ничего себе.

— Это оскорбление меня и моей нации. У меня в этот момент уже поехала голова. И на эмоциях я начал показывать эти некрасивые жесты в его сторону. Но то, что кричал он, никто не услышал, кроме меня.

Мой поступок никак не касался Казахстана и казахстанцев. Многие люди выразили свое возмущение. Хочу искренне и публично извиниться перед народом Казахстана и всеми, кого обидел своим жестом.

Я уже третий год играю в Казахстане, и очень благодарен, что меня сюда пригласили. Мой путь в большой хоккей начался именно в Усть-Каменогорске. Никого не хотел оскорбить. Все получилось на эмоциях. Я признаю свою вину.

Перед тем парнем я уже извинился, как и он передо мной. Мы встретились после игры в тренажерном зале и пожали друг другу руки. Поговорили через переводчика и полностью уладили конфликт. Это игра, трудно было сдержать эмоции. Уже после матча начинаешь понимать и все обдумывать.

После драки Петросян показал в адрес хоккеиста жест, изображающий узкие глаза.