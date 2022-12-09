Хабибулин — о Лео Комарове: «Он знал, что такое нужда. Однажды съел за один раз пять порций пельменей»
Генеральный менеджер «Авангарда» Рашид Хабибулин рассказал «СЭ» о том, кого считает своим удачным иностранным подписанием.
— Комаров — парень, который именно за счет работы, не имея выдающихся физических данных, пробился в НХЛ. Когда Лео впервые приехал в «Динамо» и только подписывал контракт, мы договорились, что сначала он пройдет медосмотр. Я поехал встречать их вместе с Харью и Умарком в Шереметьево. Комаров прилетел первым, и в ожидании шведов мы решили зайти с ним в кафе. Спрашиваю: «Кушать хочешь?» — «Хочу». — «Что будешь?» — «Пельмени!» И за полтора часа он съел где-то пять-шесть порций.
Просто человек знал, что такое нужда. Он прошел через это и ценил такие моменты. Пока сидели, он рассказал мне про отца — как он играл в футбол, а вечером работал плотником. Я тогда ему сказал: «Лень, когда заработаешь денег, не забудь про батю».
После этого прошло лет семь. Лео уже играл в НХЛ, заработал большие деньги. Когда «Ак Барс» проводил сборы в Финляндии, то я тоже поехал с командой. И тогда папа Лени позвал меня к себе в гости. Арендовал машину и повез домой на север страны, куда-то ближе к границе со Швецией, где преимущественно говорят на шведском, — уже не помню название городка, его тяжело выговорить.
Он мне показал небольшой каток имени Лео Комарова. Саша там на общественных началах сам отвечает за него и проводит тренировки с детьми. А потом отвел в такой приличный дом, который Леня купил родителям в каком-то престижном райончике. Может быть, и помнит, о чем я ему говорил в аэропорту.
Мы и сейчас поддерживаем отношения, эпизодически. Он меня поздравлял с назначением. Даже предлагал каких-то ребят в команду. Однако когда настало время конкретных разговоров, все начали говорить: «Только не в этом году».
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|10
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|Трактор
|41
|15
|26
|35
|19.12
|17:00
|
Автомобилист – Адмирал
|- : -
|19.12
|17:00
|
Металлург – Амур
|- : -
|19.12
|17:00
|
Сал. Юлаев – Авангард
|- : -
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|17:00
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Трактор – Сибирь
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Ак Барс – Куньлунь
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|
Локомотив – Сочи
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|19.12
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|
Нефтехимик – Барыс
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Торпедо – Северсталь
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