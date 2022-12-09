Айрленд — о победе над «Локомотивом»: «Мы утонули в удалениях, но наше меньшинство хорошо справилось»
Главный тренер «Куньлуня» Грег Айрленд прокомментировал победу над «Локомотивом» (1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Ребята провели сложный матч. Мы утонули в удалениях, но наше меньшинство хорошо справилось. Шансов в большинстве у нас было не очень много, но я рад, что мы забили. Ещё хочу отметить блестящую игру нашего вратаря. Он проделал хорошую работу, Джурусик постоянно держал нас в игре и справедливо заработал «сухарь». Во втором периоде мы сделали то, о чем говорили в перерыве.
Что касается паузы, то я рад, что нам удастся отдохнуть. Мы играем в очень напряженном режиме, очень много матчей. Нужно правильно использовать паузу и восстановиться. Вторая победа в Ярославле? Ничего особенного, нет секрета успеха. Мне кажется, что в матчах против сильных соперников мы играем интенсивнее. Из-за этого получаются неплохие матчи. Но хочется, чтобы все игры проходили на таком уровне. Я надеюсь, что мы все смены будем проводить хорошо, с должной отдачей и концентрацией. Еще отмечу, что мы часто играем в три тройки нападения. Это неправильно и тяжело физически, ребятам нужен отдых», — цитирует пресс-служба лиги Айрленда.
«Локомотив» набрал 54 очка в 40 матчах и идет на второй строчке в Западной конференции. «Куньлунь» располагается на 10-й строчке, имеся 32 очка.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|41
|33
|8
|69
|2
|Локомотив
|40
|24
|16
|54
|3
|ЦСКА
|38
|24
|14
|53
|4
|Торпедо
|39
|23
|16
|49
|5
|Динамо М
|40
|21
|19
|49
|6
|Спартак
|41
|20
|21
|46
|7
|Витязь
|40
|18
|22
|44
|8
|Динамо Мн
|40
|17
|23
|42
|9
|Северсталь
|39
|14
|25
|37
|10
|Куньлунь
|41
|14
|27
|32
|11
|Сочи
|38
|5
|33
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|39
|28
|11
|59
|2
|Металлург
|39
|24
|15
|52
|3
|Сибирь
|42
|24
|18
|51
|4
|Сал. Юлаев
|39
|21
|18
|49
|5
|Адмирал
|40
|22
|18
|49
|6
|Авангард
|39
|21
|18
|46
|7
|Ак Барс
|39
|18
|21
|43
|8
|Амур
|38
|16
|22
|38
|9
|Барыс
|40
|17
|23
|37
|10
|Нефтехимик
|39
|17
|22
|35
|11
|Трактор
|41
|15
|26
|35
|19.12
|17:00
|
Автомобилист – Адмирал
|- : -
|19.12
|17:00
|
Металлург – Амур
|- : -
|19.12
|17:00
|
Сал. Юлаев – Авангард
|- : -
|19.12
|17:00
|
Трактор – Сибирь
|- : -
|19.12
|19:00
|
Ак Барс – Куньлунь
|- : -
|19.12
|19:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|19.12
|19:00
|
Нефтехимик – Барыс
|- : -
|19.12
|19:00
|
Торпедо – Северсталь
|- : -
|19.12
|19:10
|
Динамо Мн – ЦСКА
|- : -
|19.12
|19:30
|
СКА – Витязь
|- : -