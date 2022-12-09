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Сегодня, 03:11

Айрленд — о победе над «Локомотивом»: «Мы утонули в удалениях, но наше меньшинство хорошо справилось»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Куньлуня» Грег Айрленд прокомментировал победу над «Локомотивом» (1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Ребята провели сложный матч. Мы утонули в удалениях, но наше меньшинство хорошо справилось. Шансов в большинстве у нас было не очень много, но я рад, что мы забили. Ещё хочу отметить блестящую игру нашего вратаря. Он проделал хорошую работу, Джурусик постоянно держал нас в игре и справедливо заработал «сухарь». Во втором периоде мы сделали то, о чем говорили в перерыве.

Что касается паузы, то я рад, что нам удастся отдохнуть. Мы играем в очень напряженном режиме, очень много матчей. Нужно правильно использовать паузу и восстановиться. Вторая победа в Ярославле? Ничего особенного, нет секрета успеха. Мне кажется, что в матчах против сильных соперников мы играем интенсивнее. Из-за этого получаются неплохие матчи. Но хочется, чтобы все игры проходили на таком уровне. Я надеюсь, что мы все смены будем проводить хорошо, с должной отдачей и концентрацией. Еще отмечу, что мы часто играем в три тройки нападения. Это неправильно и тяжело физически, ребятам нужен отдых», — цитирует пресс-служба лиги Айрленда.

«Локомотив» набрал 54 очка в 40 матчах и идет на второй строчке в Западной конференции. «Куньлунь» располагается на 10-й строчке, имеся 32 очка.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/12/08/506694.html#game881696
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