Генеральный менеджер "Ак Барса": "Гарипов до последнего надеялся восстановиться"

Генеральный менеджер "Ак Барса"​ Рафик Якубов рассказал о ситуации с травмированным Эмилем Гариповым. Хоккеист не сможет помочь комнаде в Кубке Гагарина из-за травмы.

– Ситуация такая: если бы мы до дедлайна знали, что у Гарипова такая тяжелая травма и он не успеет восстановиться, если бы Эмиль нам об этом сказал, мы бы наверняка укрепили вратарскую позицию, – цитируют "Известия" Якубова. – Но голкипер нам говорил, что он то здоров, то нездоров, а ему не могли поставить окончательный диагноз. У нас было три вратаря. И что мы могли сделать? А потом уже стало ясно, что Гарипов не сможет играть.

– Он хотел силой воли восстановиться?

– Да, мы на него надеялись. Он же говорил, что будет играть, что готов. Потом проходило время – и снова появлялись проблемы со здоровьем. Дальше опять вроде бы шло восстановление. Хотя мы ему говорили: "Давай, иди полноценно лечиться". Но Эмиль отвечал: "Нет, я буду на уколах играть, помогу команде". До последнего надеялся восстановиться. Не хочу сейчас искать виноватых – мы внутри клуба еще разберемся, как это получилось. Но факт в том, что Гарипов подвел команду.