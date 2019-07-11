"Выезд в Китай съедает почти 30 процентов сезонного бюджета на транспорт". В "Тракторе" оценили календарь КХЛ

Генеральный директор "Трактора" Борис Видгоф доволен итогами составления календаря на сезон-2019/20 в КХЛ. Ранее стало известно полное расписание матчей турнира.

– Во-первых, могу сказать, что абсолютно все наши пожелания составителями календаря были услышаны. Это и переносы домашних матчей в связи с занятостью арены, и выездные серии, и экономия на перелетах. Взять хотя бы первый отрезок гостевых игр, который мы проведем на Дальнем Востоке. Да, много матчей, но мы очень серьезно сэкономим на том, что сыграем в Китае дважды и больше нам туда в регулярном чемпионате лететь не придется. Для понимания, этот выезд съедает почти 30 процентов сезонного бюджета на транспорт. Не думаю, что долгое отсутствие в Челябинске как-то ударит по команде со спортивной точки зрения. Главный тренер Петерис Скудра сказал даже, что это хорошо, так как длинная выездная серия в начале сезона станет отличной проверкой состава и молодых ребят из "Челмета", которых мы планируем взять на Дальний Восток, – приводит слова Видгофа пресс-служба КХЛ.

КХЛ представила полный календарь матчей на сезон-2019/20