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Сегодня, 17:28

Фастовский: «Сохранить Мерфи и Бека будет тяжело»

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский рассказал о будущем защитника Тревора Мерфи и нападающего Тэйлора Бека.

— Мы только начали переговорный процесс с Тревором Мерфи и Тэйлором Беком. Не могу называть условия, но кое-какие контуры я понимаю. Знаю, о чем будет идти речь, когда мы перейдем к конкретике. Они играют в «Сибири» не только вдвоем — у нас же есть вся команда. Нужно понять общий бюджет клуба, который еще не определен и дальше впитывать игроков в него. Конечно, сохранить их будет тяжело. Но это было очевидно, — сказал Фастовский на совещании руководителей клубов КХЛ.

В нынешнем сезоне в составе «Сибири» играет три легионера: защитники Михал Чайковски и Тревор Мерфи, а также форвард Тейлор Бек.

«Сибирь» занимает 3-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 51 очко в 42 матчах.

Тэйлор Бек
Хоккей
КХЛ
ХК Сибирь
Кирилл Фастовский
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