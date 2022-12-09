Президент КХЛ Морозов рассказал о ситуации с зарплатами в клубах

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о ситуации с зарплатами в клубах.

— В КХЛ на 44 процента улучшилась выплата заработных плат. На данный момент ни у кого задержек нет. У нас есть два клуба, которые не дотягивают до пола зарплат. У них есть время до 27 декабря исправить ситуацию, — сказал Морозов на совещании руководителей клубов КХЛ.

Потолок зарплат в лиге составляет 900 миллионов рублей в год, пол зарплат — 315 миллионов.