Гендиректор «Трактора» Савин: «У нашего клуба есть финансовая стабильность»
Генеральный директор «Трактора» Иван Савин в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что финансирование клуба в следующем сезоне будет продолжено на том же уровне.
— Вы понимаете финансовые параметры следующего сезона в «Тракторе»?
— Да, большая благодарность губернатору Челябинской области. У нас есть стабильность с точки зрения финансирования клуба, поэтому мы чувствуем себя спокойно.
— То есть в следующем году будут те же деньги, что и сейчас?
— С точки зрения бюджетного финансирования как основного источника дохода нашего клуба все будет оставаться на прежнем уровне. Если мы хотим увеличивать бюджет, то мы должны это делать за счет коммерческих доходов.
— Есть какие-то положительные сдвиги с точки зрения самостоятельного заработка?
— Мы каждый год по некоторым показателям движемся вперед, я рассчитываю, что наша коммерческая служба во главе со мной даст нам большие возможности для менеджмента.
— Вы планируете зарабатывать на коммерции еще больше?
— Конечно, чем мы больше заработаем, тем больше у нас появится возможностей для заключения контрактов с более дорогостоящими игроками.
|Западная конференция
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|В
|П
|О
|1
|СКА
|52
|40
|12
|84
|2
|ЦСКА
|50
|33
|17
|71
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|Торпедо
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|32
|18
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|Локомотив
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|30
|22
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|5
|Динамо М
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|66
|6
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|Спартак
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|Динамо Мн
|52
|20
|32
|51
|9
|Северсталь
|51
|20
|31
|51
|10
|Куньлунь
|52
|18
|34
|41
|11
|Сочи
|50
|6
|44
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|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|50
|29
|21
|66
|2
|Сибирь
|51
|30
|21
|64
|3
|Металлург
|50
|28
|22
|63
|4
|Сал. Юлаев
|50
|27
|23
|63
|5
|Авангард
|49
|29
|20
|62
|6
|Ак Барс
|50
|26
|24
|60
|7
|Адмирал
|51
|27
|24
|59
|8
|Трактор
|52
|22
|30
|51
|9
|Нефтехимик
|50
|23
|27
|49
|10
|Барыс
|52
|22
|30
|48
|11
|Амур
|50
|21
|29
|48
|16.01
|16:30
|
Авангард – Нефтехимик
|- : -
|16.01
|16:30
|
Барыс – Сибирь
|- : -
|16.01
|17:00
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Сал. Юлаев – Металлург
|- : -
|16.01
|19:00
|
Ак Барс – Адмирал
|- : -