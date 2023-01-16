Гендиректор «Трактора» Савин признал, что ошибся с приглашением канадского вратаря

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что приглашение канадского вратаря Эндрю Хэммонда было ошибкой.

— Решится ли в следующем году проблема вратаря?

— Все будет зависеть от рынка. Понятно, что приобретение Хэммонда было рискованным, мы все понимали, но мы стояли перед выбором: либо мы идем на риск и имеем возможность вывести его на хороший уровень, либо просто отказываемся. Мы пошли на этот риск. Да, не оправдалось, он приехал, две недели потренировался, сказал, что у него травма, и мы по его инициативе с финансовой компенсацией с его стороны расторгли контракт. Все будет зависеть от рынка, мы хотим, чтобы у нас была сильная вратарская бригада, и делаем для этого все. Мы понимали, что будет осуждение из-за того, что мы Хэммонда привозим, но нам важно было попробовать дать шанс, чтобы вратарская бригада могла стать сильнее. Я на эту критику адекватно реагирую, ничего страшного в этом нет. На следующий год мы будем делать все возможное, чтобы усилить нашу вратарскую бригаду.

34-летний Хэммонд перешел в «Трактор» в сентябре 2022 года и провел за команду 2 матча, после чего клуб расторг контракт с канадцем. В декабре 2022 года голкипер объявил о завершении карьеры.