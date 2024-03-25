Баширов: «Сказал Козлову, если вы будете играть так, что всем будет нравится, то никто никогда вас не уволит»
Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов ответил на вопрос о продолжении работы в клубе после вылета из Кубка Гагарина.
«Я сказал, что хорошо знаю главу Республики Башкортостан. Сказал Козлову, что, если вы будете играть так, что всем будет нравится, то никто никогда вас не уволит. Именно это было причиной того, что мы перестроили игру. Мы перестали думать о том, уволят или не уволят нас. Был принят выбор атакующего хоккея, Радий Хабиров отметил, что была проведена хорошая работа тренерским штабом», — цитирует Баширова пресс-служба клуба.
На пресс-конференции Баширов заявил, что главный тренер клуба Виктор Козлов продолжит работу на своем посту.
«Салават Юлаев» вылетел в первом раунде текущего Кубка Гагарина. Уфимцы проиграли «Трактору» (2-4 в серии).
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