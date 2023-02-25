Агент Бабаев рассказал, как относится к публикациям зарплат игроков в КХЛ
Хоккейный агент Шуми Бабаев рассказал, как относится к публикациям зарплат игроков в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.
«Я всегда положительно отношусь к тому, когда пишут о хоккее. Вне зависимости, что это вызывает — шок или позитив. Публикуют рейтинги зарплат — хорошо. Хотя считаю, что это должно быть преподнесено правильно. Народ тоже должен быть готов к таким цифрам, ведь не все понимают, что какой труд за ними стоит. Говорят: «Мы так же работаем», но это, конечно, не то же самое. Это тяжелый труд, связанный с потерей здоровья, и у спортсменов после окончания карьеры ничего нет за спиной, кроме того, что они заработали. Вот опубликовали топ зарплат, а могли бы опубликовать и минимальные. У многих зарплаты средние или ниже среднего. В «Витязе» у меня игрок — Владислав Кара, который играет за 3,5 млн в год, но сколько голов он забил. Но это не говорит о том, что другим надо платить меньше. Это значит, что если даже ты пропустил год в КХЛ, не надо опускать руки, нужно проявить характер и убрать привычки, которые мешали хоккею. Публикация зарплат хороша тем, что дети, у которых есть талант, видят, что они смогут зарабатывать. Хотя это не оправдывает то, что родители дерутся на трибунах и считают деньги, которые смогут в будущем получать семилетние игроки. Поэтому всегда палка о двух концах. Везде есть щекотливые ситуации, и чтобы понять это, надо быть в них погруженными», — приводит слова Бабаева «РБ Спорт».
Ранее «СЭ» опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых хоккеистов ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|67
|43
|24
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|67
|42
|25
|90
|5
|Динамо М
|67
|37
|30
|85
|6
|Витязь
|67
|34
|33
|76
|7
|Северсталь
|67
|30
|37
|73
|8
|Динамо Мн
|67
|26
|41
|66
|9
|Спартак
|67
|28
|39
|64
|10
|Куньлунь
|67
|21
|46
|49
|11
|Сочи
|67
|10
|57
|30
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|67
|40
|27
|89
|2
|Авангард
|67
|39
|28
|85
|3
|Сал. Юлаев
|67
|37
|30
|84
|4
|Сибирь
|67
|38
|29
|83
|5
|Металлург
|67
|35
|32
|82
|6
|Автомобилист
|67
|36
|31
|81
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|67
|30
|37
|70
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|25.02
|10:00
|
Амур – Адмирал
|3 : 2
|25.02
|17:00
|
Витязь – Динамо Мн
|- : -