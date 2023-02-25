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Сегодня, 13:56

Агент Бабаев рассказал, как относится к публикациям зарплат игроков в КХЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Хоккейный агент Шуми Бабаев рассказал, как относится к публикациям зарплат игроков в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

«Я всегда положительно отношусь к тому, когда пишут о хоккее. Вне зависимости, что это вызывает — шок или позитив. Публикуют рейтинги зарплат — хорошо. Хотя считаю, что это должно быть преподнесено правильно. Народ тоже должен быть готов к таким цифрам, ведь не все понимают, что какой труд за ними стоит. Говорят: «Мы так же работаем», но это, конечно, не то же самое. Это тяжелый труд, связанный с потерей здоровья, и у спортсменов после окончания карьеры ничего нет за спиной, кроме того, что они заработали. Вот опубликовали топ зарплат, а могли бы опубликовать и минимальные. У многих зарплаты средние или ниже среднего. В «Витязе» у меня игрок — Владислав Кара, который играет за 3,5 млн в год, но сколько голов он забил. Но это не говорит о том, что другим надо платить меньше. Это значит, что если даже ты пропустил год в КХЛ, не надо опускать руки, нужно проявить характер и убрать привычки, которые мешали хоккею. Публикация зарплат хороша тем, что дети, у которых есть талант, видят, что они смогут зарабатывать. Хотя это не оправдывает то, что родители дерутся на трибунах и считают деньги, которые смогут в будущем получать семилетние игроки. Поэтому всегда палка о двух концах. Везде есть щекотливые ситуации, и чтобы понять это, надо быть в них погруженными», — приводит слова Бабаева «РБ Спорт».

Ранее «СЭ» опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых хоккеистов ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/shumi-babaev-publikuyut-rejtingi-zarplat-hokkeistov-horosho-no-narod-dolzhen-by-t-gotov-k-takim-tsifram/
Хоккей
КХЛ
Шуми Бабаев
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