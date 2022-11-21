Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Р§Рњ 2022
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 17:42

Гендиректор «Адмирала»: «Шулак способствовал тому, чтобы хоккеисты из Европы приехали»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Генеральный директор «Адмирала» Алексей Ан в интервью «РБ Спорт» рассказал, как в нынешнее межсезонье клубу удалось подписать легионеров. За команду из Владивостока сейчас выступают чехи Либор Шулак и Рудольф Червени, словак Михал Криштоф, канадец Колби Уильямс и латвиец Николай Елисеев.

— Тамбиев рассказывал, что специально ездил в Чехию к Либору Шулаку, чтобы убедить его играть за «Адмирал».

— Шулак еще в конце прошлого сезона говорил, что хочет продолжать играть во Владивостоке. А Тамбиев ехал в отпуск мимо Чехии и встретился с ним. Кроме того, Шулак попросил приехать не к началу сборов, а на десять дней позже. Он повлиял и на решение Рудольфа Червени, который не понимал, ехать в Россию или нет. Кроме того, Михал Криштоф играл вместе с Шулаком, у них также состоялся разговор. Так что Либор способствовал тому, чтобы хоккеисты из Европы приехали в «Адмирал».

Колби Уильямс — канадец, и мы ему конкретно сказали, какие суммы по контракту предлагаем: «Если хочешь — приезжай». Другие клубы им тоже интересовались, но пока они думали, мы всех опередили. В итоге мы быстрее всех собрали пять легионеров, и у нас интернационал — латыш, словак, канадец и два чеха. Все ребята достойные, и мы с каждым не ошиблись. Это однозначно хорошая работа тренерского штаба и спортивного директора Вадима Аверкина, которые и днем, и ночью просматривали каждого новичка.

Источник: bookmaker-ratings.ru
ХК Адмирал
0
Читайте также
Назвал себя геем, чернокожим и женщиной. Что нужно знать о президенте ФИФА Инфантино
Малкин ворвался в НХЛ 16 лет назад: «Со временем он будет лучше Овечкина»
Отбросивший гранаты из окопа российский солдат рассказал о произошедшем
Песков ответил на слова Зеленского о желании Москвы добиться «затишья»
В Кремле заявили о намерении найти и наказать участников расстрела военнопленных
Что происходит с дорогами в Севастополе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кожевников не видит изменений в игре «Спартака» после назначения Гришина

КХЛ: «Сибирь» обыграла «Ак Барс», «Барыс» — «Салават Юлаев» и другие матчи 21 ноября
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 33 26 7 54
2 ЦСКА 31 21 10 47
3 Торпедо 32 20 12 42
4 Локомотив 32 18 14 42
5 Динамо М 32 17 15 39
6 Спартак 34 15 19 35
7 Витязь 32 14 18 35
8 Динамо Мн 33 14 19 34
9 Северсталь 32 12 20 32
10 Куньлунь 34 12 22 27
11 Сочи 30 5 25 16
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 32 22 10 46
2 Металлург 32 20 12 44
3 Сибирь 35 20 15 43
4 Адмирал 33 19 14 42
5 Сал. Юлаев 31 17 14 41
6 Авангард 32 18 14 39
7 Ак Барс 32 13 19 32
8 Трактор 33 13 20 30
9 Амур 30 12 18 29
10 Барыс 32 13 19 28
11 Нефтехимик 31 13 18 27
Результаты / календарь
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
26.11
21.11 15:30
Сибирь – Ак Барс
 4 : 2
21.11 16:30
Барыс – Сал. Юлаев
 - : -
21.11 17:00
Трактор – Амур
 - : -
21.11 19:00
Нефтехимик – Адмирал
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости