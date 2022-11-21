Гендиректор «Адмирала»: «Шулак способствовал тому, чтобы хоккеисты из Европы приехали»

Генеральный директор «Адмирала» Алексей Ан в интервью «РБ Спорт» рассказал, как в нынешнее межсезонье клубу удалось подписать легионеров. За команду из Владивостока сейчас выступают чехи Либор Шулак и Рудольф Червени, словак Михал Криштоф, канадец Колби Уильямс и латвиец Николай Елисеев.

— Тамбиев рассказывал, что специально ездил в Чехию к Либору Шулаку, чтобы убедить его играть за «Адмирал».

— Шулак еще в конце прошлого сезона говорил, что хочет продолжать играть во Владивостоке. А Тамбиев ехал в отпуск мимо Чехии и встретился с ним. Кроме того, Шулак попросил приехать не к началу сборов, а на десять дней позже. Он повлиял и на решение Рудольфа Червени, который не понимал, ехать в Россию или нет. Кроме того, Михал Криштоф играл вместе с Шулаком, у них также состоялся разговор. Так что Либор способствовал тому, чтобы хоккеисты из Европы приехали в «Адмирал».

Колби Уильямс — канадец, и мы ему конкретно сказали, какие суммы по контракту предлагаем: «Если хочешь — приезжай». Другие клубы им тоже интересовались, но пока они думали, мы всех опередили. В итоге мы быстрее всех собрали пять легионеров, и у нас интернационал — латыш, словак, канадец и два чеха. Все ребята достойные, и мы с каждым не ошиблись. Это однозначно хорошая работа тренерского штаба и спортивного директора Вадима Аверкина, которые и днем, и ночью просматривали каждого новичка.