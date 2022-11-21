Кожевников не видит изменений в игре «Спартака» после назначения Гришина

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников поделился мнением о работе Игоря Гришина после назначения в «Спартак».

«Если команда начала выигрывать с сильнейшими соперниками, значит в команде что-то поменялось. И зритель пошел — это показатель. Мы можем говорить, что нам нравится, но, если пошел зритель, значит, все правильно было сделано. Мне пока ничего не бросается в глаза. Я пока не вижу, чтобы что-то здорово поменялось. Я думаю, игру в обороне сделал не Гришин. Но надо быть в команде, чтобы четко говорить об изменениях. При этом клуб выигрывает, болельщик пошел — это главное, а выводы будем делать потом. Но начало хорошее, может, эмоциональное, я и говорил, что нужна встряска, она и произошла», — цитирует Кожевникова Metaratings.ru.

Гришин возглавил «Спартак» 12 ноября. В этом сезоне красно-белые с 35 очками занимает 6-е место в Западной конференции.