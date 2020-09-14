Гарипов, Рафиков и Аалтонен стали лучшими игроками недели в КХЛ

Комиссия Континентальной хоккейной лиги на основании статистических данных выступлений игроков определила лауреатов второй недели регулярного чемпионата КХЛ, сообщает сайт лиги.

Лучшим вратарем признан Эмиль Гарипов («Авангард»), одержавший две победы в трех матчах недели (в том числе одном гостевом — на ноль). По его воротам нанесено 90 бросков (в среднем за игру 30) из которых вратарь отразил 94,44 процента. Коэффициент надежности (среднее количество шайб, пропущенных за 60 игровых минут) составил 1,81.

Лучшим защитником выбран Рушан Рафиков («Локомотив»). Защитник ярославского клуба не завершил ни одну из игр с отрицательным показателем полезности при общем показателе «плюс» 5, нанес 5 бросков по воротам. На его счету также 2 силовых приема и 6 заблокированных бросков.

Лучшим нападающим стал Миро Аалтонен (СКА), набравший 7 (3+4) очков в трех матчах (лучший результат). На счету нападающего клуба из Санкт-Петербурга первый хет-трик чемпионата (в игре против «Нефтехимика), одна из трех шайб стала победной. Финский нападающий набирал очки во всех матчах недели и не завершил ни одну из игр с отрицательным показателем полезности.

Лучшим новичком признан нападающий Герман Шапорев («Куньлунь»), в трех гостевых матчах недели забросивший три шайбы. Во встрече с «Сибирью» игрок отметился дублем.