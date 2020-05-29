Галимов подписал трехлетний контракт с «Ак Барсом»
19:31
Нападающий «Ак Барса» Артем Галимов подписал новый контракт, сообщает официальный сайт клуба. Новое соглашение рассчитано на три года.
Артём Галимов с нами! Нападающий заключил новый контракт с «Ак Барсом» на три года ? pic.twitter.com/X8nEp1KAqi— ХК Ак Барс (@hcakbars) May 29, 2020
В прошлом сезоне 20-летний хоккеист провел 59 матчей и набрал 26 (13+13) очков, став четвертым снайпером команды, при показателе полезности «-1». В регулярном чемпионате нападающий забросил 8 победных шайб — это лучший результат в лиге.
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...