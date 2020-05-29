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Галимов подписал трехлетний контракт с «Ак Барсом»

19:31
Артем Галимов. Фото ХК "Ак Барс".
Артем Галимов. Фото ХК "Ак Барс".
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Нападающий «Ак Барса» Артем Галимов подписал новый контракт, сообщает официальный сайт клуба. Новое соглашение рассчитано на три года.

В прошлом сезоне 20-летний хоккеист провел 59 матчей и набрал 26 (13+13) очков, став четвертым снайпером команды, при показателе полезности «-1». В регулярном чемпионате нападающий забросил 8 победных шайб — это лучший результат в лиге.

Дополнительная информация:

https://www.ak-bars.ru/news/19262.html

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