Галимов подписал трехлетний контракт с «Ак Барсом»

Нападающий «Ак Барса» Артем Галимов подписал новый контракт, сообщает официальный сайт клуба. Новое соглашение рассчитано на три года.

Артём Галимов с нами! Нападающий заключил новый контракт с «Ак Барсом» на три года ? pic.twitter.com/X8nEp1KAqi — ХК Ак Барс (@hcakbars) May 29, 2020

В прошлом сезоне 20-летний хоккеист провел 59 матчей и набрал 26 (13+13) очков, став четвертым снайпером команды, при показателе полезности «-1». В регулярном чемпионате нападающий забросил 8 победных шайб — это лучший результат в лиге.