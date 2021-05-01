Галиев объявил об уходе из клуба «Ак Барса»

Нападающий Станислав Галиев объявил об уходе из «Ак Барса». Его контракт истек 30 апреля. Ранее сообщалось, что 29-летний форвард может продолжить карьеру в московском «Динамо».

«Дорогой «Ак Барс»! Я безумно счастлив и горд, что мне выпала честь выступать в этом клубе четыре года, с гордостью выходить на лёд с гербом Татарстана на груди! Дорогие болельщики, у нас были победы и поражения, но вы всегда были с нами и всегда поддерживали нас, самые громкие гостевые сектора — это вы! Хочу поблагодарить весь наш персонал (врачи, массажисты, точильщики и т.д), который всегда помогал мне! Это были незабываемые четыре сезона в моей жизни. Я повстречал не только новых друзей в раздевалке, на льду, но и в жизни! Я буду очень скучать», — написал Галиев в Instagram.

Галиев выступал за «Ак Барс» с 2017 года. В 2018-м он выиграл Кубок Гагарина. В этом сезоне Галиев провел 52 матча в регулярке и набрал набрал 27 (16+11) очков. Кроме того, у него 9 (4+5) очков в 15 играх плей-офф.