«Сочи» сообщил о ситуации с контрактами в клубе

«Сочи» объявил имена хоккеистов, с которыми клуб продлил контракты, а также сообщил, кто покинул команду.

Контракты продлены с Максимом Третьяком, Юрием Александровым, Никитой Седовым, Никитой Феоктистовым, Дмитрием Колготиным, Амиром Гараевым и Иваном Володиным. Квалификационные предложения от клуба получили Михаил Гордеев, Даниил Мироманов, Герман Рубцов, Богдан Якимов, Павел Шэн и Михаил Бердин.

Действующие соглашения на сезон 2021/22 имеют Давид Рундблад, Иван Мищенко, Олег Погоришный, Владислав Валенцов, Георгий Солянников, Никита Точицкий, Игорь Руденков, Василий Глотов, Кирилл Петьков, Владислав Курбатов и Руслан Алиев. Клуб не стал продлевать контракты с Константином Климонтовым, Рафаэлем Батыршиным, Ере Карьялайненом, Иваном Кульбаковым, Алексеем Красиковым, Данилой Квартальновым и Максимом Минеевым.

В минувшем сезоне «Сочи» занял 10-е место в таблице Западной конференции.