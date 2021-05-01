Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Сочи» сообщил о ситуации с контрактами в клубе

08:49
Теги:

«Сочи» объявил имена хоккеистов, с которыми клуб продлил контракты, а также сообщил, кто покинул команду.

Контракты продлены с Максимом Третьяком, Юрием Александровым, Никитой Седовым, Никитой Феоктистовым, Дмитрием Колготиным, Амиром Гараевым и Иваном Володиным. Квалификационные предложения от клуба получили Михаил Гордеев, Даниил Мироманов, Герман Рубцов, Богдан Якимов, Павел Шэн и Михаил Бердин.

Действующие соглашения на сезон 2021/22 имеют Давид Рундблад, Иван Мищенко, Олег Погоришный, Владислав Валенцов, Георгий Солянников, Никита Точицкий, Игорь Руденков, Василий Глотов, Кирилл Петьков, Владислав Курбатов и Руслан Алиев. Клуб не стал продлевать контракты с Константином Климонтовым, Рафаэлем Батыршиным, Ере Карьялайненом, Иваном Кульбаковым, Алексеем Красиковым, Данилой Квартальновым и Максимом Минеевым.

В минувшем сезоне «Сочи» занял 10-е место в таблице Западной конференции.

Дополнительная информация:

https://www.hcsochi.ru/article.asp?id=Informacija-o-kontraktah-igrokov-Sochi-sostojaniem-na-30-aprelja-10570

Читайте также

Клишина ответила на обвинение о предательстве России
Кардиолог перечислил три главных признака сердечного приступа
Мать единственной не пострадавшей в ДТП на Ставрополье: Это чудо
Как актер Никита Панфилов узнал об измене жены

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд