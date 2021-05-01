«Автомобилист» покинули пять хоккеистов

? ХК «Автомобилист» расстался с пятью хоккеистами, у которых 1 мая истёк срок действия контрактов. Команду покидают защитники Чэй Геноуэй и Корбиниан Хольцер, а также нападающие Питер Холланд, Дэн Секстон и Вячеслав Литовченко.https://t.co/GRN6ZP9QTZ pic.twitter.com/d2Js4uckQL