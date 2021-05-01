«Автомобилист» покинули пять хоккеистов
08:35
«Автомобилист» не стал продлевать контракты с пятью хоккеистами, сообщает официальный сайт клуба.
На правах свободных агентов команду покинули Чарльз Геноуэй, Корбиниан Хольцер, Питер Холланд, Вячеслав Литовченко и Дэн Секстон.
? ХК «Автомобилист» расстался с пятью хоккеистами, у которых 1 мая истёк срок действия контрактов. Команду покидают защитники Чэй Геноуэй и Корбиниан Хольцер, а также нападающие Питер Холланд, Дэн Секстон и Вячеслав Литовченко.https://t.co/GRN6ZP9QTZ pic.twitter.com/d2Js4uckQL— ХК «Автомобилист» (@IHCAvtomobilist) May 1, 2021
В минувшем сезоне «Автомобилист» вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, уступив будущему победителю, «Авангарду» (счет в серии — 1:4).
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