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«Автомобилист» покинули пять хоккеистов

08:35
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«Автомобилист» не стал продлевать контракты с пятью хоккеистами, сообщает официальный сайт клуба.

На правах свободных агентов команду покинули Чарльз Геноуэй, Корбиниан Хольцер, Питер Холланд, Вячеслав Литовченко и Дэн Секстон.

В минувшем сезоне «Автомобилист» вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, уступив будущему победителю, «Авангарду» (счет в серии — 1:4).

Дополнительная информация:

https://www.hc-avto.ru/news/6310/

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